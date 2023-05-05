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Экс-военный из Белгородской области получил 13 лет колонии за госизмену

Лейла Алиева
Происшествия
Экс-военный из Белгородской области получил 13 лет колонии за госизмену
Фото: shutterstock

Бывшего военного из Белгородской области Артема Семенова приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе суда.

— Суд признал Семенова виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена») и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишил его звания сержанта, — говорится в сообщении.

Суд проходил в закрытом режиме, поэтому подробности обвинения не разглашаются. Семенова задержали в конце апреля прошлого года, при этом преступление было совершено еще до начала спецоперации, передает РИА Новости.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за государственную измену и ужесточает ответственность за терроризм.

Юрист Алексей Гавришев объяснил, какие действия граждан России будут расцениваться как государственная измена. Одним из них является шпионаж, а также предоставление россиянами сведений, составляющих гостайну, международной или иностранной организации.

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