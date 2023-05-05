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Показы в рамках «Дня полярного кино» пройдут в Москве

Полина Пашкина
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Показы в рамках «Дня полярного кино» пройдут в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Всероссийская акция «День полярного кино» пройдет по всей стране 21 мая. Она состоится в рамках проекта «90 лет славной истории освоения Арктики». В ходе акции в 45 регионах России пройдут показы документального кино, посвященного освоению Арктики и Северного морского пути. Ознакомиться с фильмами смогут и жители Москвы.

Показы в столице пройдут в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицина и на культурных площадках административных округов. В программу войдут архивные фильмы, предоставленные Российским государственным архивом кинофотодокументов, самый старый из которых снят в 1914 году, а также современные ленты, созданные в рамках проекта «Неизвестные герои Севера».

Показ первой картины в рамках акции в Доме русского зарубежья начнется в 12:00. Зрители смогут увидеть документальный фильм «Подвиг во льдах». Также в программу войдут картины «Дневник «белой вороны», «Два океана», «Челюскин. Герои Арктики» и «На северном полюсе».

Кроме того, на 15:00 запланировано открытие фотодокументальной выставки «Мы ушли за пределы жизни...» к 120-летию спасательной экспедиции на остров Беннетта. Экспозицию подготовил Дом русского зарубежья.

Московские школьники приняли участие в Большой арктической экспедиции, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Они совершили лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин и изучили экологию и природу Арктики.

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