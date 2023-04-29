Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин рассказал об итогах большой арктической экспедиции

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин рассказал об итогах большой арктической экспедиции
Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 29 апреля, рассказал о большой арктической экспедиции московских школьников.

— Стать настоящим полярником в 16 лет, увидеть северное сияние и даже белого медведя — все это могут столичные школьники и студенты колледжей, вступившие в Российское движение детей и молодежи «Движение первых», — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что правительство города поддерживает проект «Большая арктическая экспедиция». Более 40 тысяч человек успели поучаствовать за время проекта. Уточняется, что на днях в столицу вернулись ребята из четвертой экспедиции.

Заявку на участие в полярной экспедиции подали 261 человек. К участию были отобраны семь школьников, которых распределили по двум отрядам: научный «Арктическая наука» и лыжный «Первооткрыватели», написал Собянин в своем личном блоге.

Экспедиция началась в четверг, 13 апреля. В рамках экспедиции учащиеся совершили лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин и изучили экологию и природу Арктики.

Арктика Москва Сергей Собянин Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте