Сергей Собянин рассказал об итогах большой арктической экспедиции

Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 29 апреля, рассказал о большой арктической экспедиции московских школьников.

— Стать настоящим полярником в 16 лет, увидеть северное сияние и даже белого медведя — все это могут столичные школьники и студенты колледжей, вступившие в Российское движение детей и молодежи «Движение первых», — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что правительство города поддерживает проект «Большая арктическая экспедиция». Более 40 тысяч человек успели поучаствовать за время проекта. Уточняется, что на днях в столицу вернулись ребята из четвертой экспедиции.

Заявку на участие в полярной экспедиции подали 261 человек. К участию были отобраны семь школьников, которых распределили по двум отрядам: научный «Арктическая наука» и лыжный «Первооткрыватели», написал Собянин в своем личном блоге.

Экспедиция началась в четверг, 13 апреля. В рамках экспедиции учащиеся совершили лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин и изучили экологию и природу Арктики.