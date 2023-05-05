Названы самые полезные онлайн-сервисы Москвы, которые помогут дачникам

Фото: Unsplash

Москвичи, которые планируют провести лето на даче, могут не беспокоиться о своевременной оплате счетов и других важных бытовых вопросах, так как в этом им помогут полезные сервисы портала mos.ru и мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

— На портале mos.ru доступно более 400 онлайн-услуг и сервисов, многие из которых будут полезны тем, кто привык проводить летние месяцы на даче. Находясь за городом, жители могут в электронном виде передать показания приборов учета, найти и своевременно оплатить счета, продолжить принимать участие в управлении своим домом и многое другое, — говорится в сообщении.

Так, при помощи сервиса «Мои платежи» жители столицы могут пополнить баланс домашнего телефона, оплатить счета за коммунальные услуги, погасить штрафы и провести другие начисления.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Еще один сервис — «Запись к ветеринарному врачу» — поможет попасть на прием к ветеринару, чтобы подготовить питомца к поездке на дачу передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин напомнил, что в период майских выходных жители столицы могут обращаться на горячие линии городских служб и пользоваться электронными сервисами портала mos.ru.