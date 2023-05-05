Состоялась церемония взятия Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Александровский сад Карта всех событий

Церемония взятия Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду прошла в пятницу, 5 мая.

Лампы с частицами Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 24 регионах России. Также частицы огня доставят на передовую военнослужащим спецоперации.

На ВДНХ 100 пар московских студентов станцуют под песню «Майский вальс» в рамках общегородской акции «Вальс Победы». Студенты будут танцевать в образах 40-х годов XX века. Присоединиться к акции в качестве зрителя сможет любой посетитель выставки в день проведения флешмоба.

В преддверии 9 Мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные ко всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага».

Гости и посетители 24 площадок фестиваля «Московская весна» смогут поздравить с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Для этого в майские праздники пройдет ряд мастер-классов.