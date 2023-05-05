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Суд арестовал уроженку Крыма по подозрению в государственной измене

Степан Жирнов
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Суд арестовал уроженку Крыма по подозрению в государственной измене
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Суд арестовал уроженку Крыма по подозрению в государственной измене. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда столицы в пятницу, 5 мая.

В СИЗО отправлена гражданка Ление Умерова. Подробности дела не разглашаются, заседание проходило в закрытом режиме.

В пятницу, 5 мая, по этой же статье осудили бывшего военного из Белгородской области. Артем Семенов был признан виновным и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Детали дела также не разглашались, однако известно, что преступление было совершено еще до начала специальной военной операции.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за государственную измену и ужесточает ответственность за терроризм.

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