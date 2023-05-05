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Движение по Святоозерской улице восстановили после ДТП
Москва, Святоозёрская улица, 21 Карта всех событий
Движение по Святоозерской улице на востоке Москвы восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 5 мая.
— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла в районе дома № 21. Женщина за рулем иномарки не уступила дорогу мотоциклисту.
В результате мужчину 1989 года рождения госпитализировали. Административное расследование контролирует прокуратура.
Позже Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» опубликовал видео ДТП.
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