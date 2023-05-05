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Движение по Святоозерской улице восстановили после ДТП

Степан Жирнов
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Движение по Святоозерской улице восстановили после ДТП
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Святоозёрская улица, 21 Карта всех событий

Движение по Святоозерской улице на востоке Москвы восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 5 мая.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла в районе дома № 21. Женщина за рулем иномарки не уступила дорогу мотоциклисту.

В результате мужчину 1989 года рождения госпитализировали. Административное расследование контролирует прокуратура.

Позже Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» опубликовал видео ДТП.

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