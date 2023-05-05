Мотоциклист госпитализирован после столкновения с Toyota на Святоозерской улице

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Святоозёрская улица, 21 Карта всех событий

После ДТП на Святоозерской улице мотоциклист был госпитализирован. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 5 мая.

По ее словам, авария произошла из-за того, что женщина за рулем автомобиля Toyota не уступила дорогу мужчине 1989 года рождения, который ехал на мотоцикле по главной дороге.

— Административное расследование, проводимое по факту дорожной аварии, находится на контроле в прокуратуре Восточного административного округа, — отметила Нефедова.

ДТП, о котором идет речь, произошло на Святоозерской улице в районе дома № 21. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Еще одна авария произошла на Комсомольском проспекте. Таксист сбил двух пешеходов. Пострадавших госпитализировали. Прокуратура ЦАО контролирует выяснение всех обстоятельства произошедшего.