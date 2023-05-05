Мотоциклист врезался в легковой автомобиль на Святоозерской улице в Москве. Видео

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Святоозёрская улица, 21 Карта всех событий

На востоке Москвы мотоциклист врезался в автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 5 мая.

Авария произошла на Святоозерской улице в районе дома № 21. На месте происшествия работают оперативные службы города.

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Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги затруднено: перекрыта правая полоса.

Другое ДТП произошло на Комсомольском проспекте. Таксист сбил двух пешеходов. Пострадавших госпитализировали. Прокуратура ЦАО контролирует выяснение всех обстоятельства произошедшего.