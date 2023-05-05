Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мотоциклист врезался в легковой автомобиль на Святоозерской улице в Москве. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Мотоциклист врезался в легковой автомобиль на Святоозерской улице в Москве. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Святоозёрская улица, 21 Карта всех событий

На востоке Москвы мотоциклист врезался в автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 5 мая.

Авария произошла на Святоозерской улице в районе дома № 21. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги затруднено: перекрыта правая полоса.

Другое ДТП произошло на Комсомольском проспекте. Таксист сбил двух пешеходов. Пострадавших госпитализировали. Прокуратура ЦАО контролирует выяснение всех обстоятельства произошедшего.

Автомобили Восточный административный округ (ВАО) Мотоциклы Москва ДТП
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте