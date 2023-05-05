Москвичи рассказали, насколько для них важны подарки в отношениях

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Каждая вторая жительница столицы минимум один раз в жизни начинала встречаться с мужчиной только потому, что он красиво ухаживал, а 23 процента девушек расставались с партнером из-за отсутствия презентов. Аналитический центр ювелирного бренда Sokolov в совместном исследовании с приложением для знакомств Mamba выяснил, какую роль подарки играют в отношениях горожан.

Так, по мнению 81 процента жителей столицы, подарки — важный показатель отношения человека. Причем для женщин наличие приятных сюрпризов важнее, чем для мужчин. Для каждой пятой москвички долгожданный подарок от партнера даже повлияет на решение выйти за него замуж.

Большая часть мужчин дарит подарки, не ожидая ничего взамен, и только каждый пятый москвич ждет от женщины благодарности в некоторых ситуациях — это могут быть внимание, признательность или секс.

Чаще всего мужчины дарят девушкам цветы, сладости и ювелирные украшения. Реже — технику и парфюм. По мнению аналитиков, в этом плане мужчины обычно попадают в точку: самым приятным подарком для женщин является букет цветов. На втором месте среди желанных подарков — ювелирные изделия, на третьем — путешествия.

Согласно еще одному исследованию, которое провели аналитики ювелирного бренда, Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс «бриллиантовых» городов России, основанный на количестве купленных украшений с этим драгоценным камнем.