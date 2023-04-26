Москва возглавила индекс «бриллиантовых» городов России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс «бриллиантовых» городов России, основанный на количестве купленных украшений с этим драгоценным камнем. Об этом следует из данных ювелирного холдинга Sokolov.

— Лидером по покупкам бриллиантовых украшений стали москвичи. Индекс бриллиантов составил 9,6, именно столько изделий было куплено на каждую 1000 москвичей. Пик покупок в Москве пришелся на декабрь, — говорится в сообщении.

В тройке также оказались Мурманск с показателем 7,4 и Кострома с показателем 7. При этом столица заняла третье место среди других регионов по среднему чеку на изделия с бриллиантами — она составила 18 000 рублей, сообщает РИА Новости.

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