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Москва возглавила индекс «бриллиантовых» городов России

Араз Салехов
Общество
Москва возглавила индекс «бриллиантовых» городов России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс «бриллиантовых» городов России, основанный на количестве купленных украшений с этим драгоценным камнем. Об этом следует из данных ювелирного холдинга Sokolov.

— Лидером по покупкам бриллиантовых украшений стали москвичи. Индекс бриллиантов составил 9,6, именно столько изделий было куплено на каждую 1000 москвичей. Пик покупок в Москве пришелся на декабрь, — говорится в сообщении.

В тройке также оказались Мурманск с показателем 7,4 и Кострома с показателем 7. При этом столица заняла третье место среди других регионов по среднему чеку на изделия с бриллиантами — она составила 18 000 рублей, сообщает РИА Новости.

В конце марта россияне назвали любимые украшения из фильмов. Как выяснилось, самым желанным украшением для россиян стало кольцо Всевластия из трилогии «Властелин колец».

Дизайнер Валерия Утушкина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала шесть главных аксессуаров весны.

А хиромант Татьяна Чурон в свою очередь рассказала, на каком пальце нужно носить кольцо для привлечения удачи.

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