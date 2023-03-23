Пора смелых экспериментов: шесть главных аксессуаров весны — 2023

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 2023 году в тренде будут аксессуары, которых отличают максимализм и блеск. Они прекрасно дополняют спокойные, монохромные образы и выступают как акцентные детали. Причем их можно использовать как в деловых, так и повседневных луках. Кроме того, этой весной можно смело экспериментировать со стилистикой и сочетать «несочетаемое». На какие аксессуары определенно стоит обратить внимание, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

Платок-бандана

Этот аксессуар из девяностых уже не один сезон украшает головы звезд шоу-бизнеса и модных блогеров. Разнообразные принтованные банданы когда-то очень любили такие селебрити, как Виктория Бекхэм, Бритни Спирс, Кристина Агилера. Сегодня этот тренд продолжают Хейли Бибер, Кайли Дженнер, сестры Хадид.

Носите банданы не только на голове, но и в качестве аксессуара для хвоста, на шее, на запястье. Стройные девушки могут поэкспериментировать и подчеркнуть шелковым платком талию. А самые смелые и вовсе могут попробовать надеть бандану как повязку-топ.

Повязки на голову

Украсить голову можно и с помощью повязки-резинки. Это еще один привет из прошлого, только теперь из нулевых, который обретает новую жизнь.

С такой повязкой удобно: с ней волосы не лезут в глаза, а еще можно скрыть несвежие корни волос. Вдохновляйтесь образами Беллы Хадид, Ким Кардашьян и инста-инфлюэнсеров. Используйте однотонные повязки и носите их с джинсами, облегающими платьями, оверсайз-пиджаками, худи.

Кольца с натуральными камнями

Если раньше в тренде был минимализм и аскетичный стиль, то сегодня в моде крупные кольца. Они должны быть украшены натуральными камнями разных форм, оттенков и размеров. Обратите внимание на оникс, агат, азурит. Они смотрятся дорого и естественно, и для них не нужна ювелирная шлифовка.

Крупные кольца носите на указательном, среднем и безымянных пальцах. Украшения могут выступать как акцентная деталь в лаконичном образе и подчеркивать изящность рук.

Инфантильные украшения

Если вам иногда говорят, что вы ведете себя, словно ребенок, тогда подчеркните эту особенность характера инфантильными украшениями. Тренд пока не теряет своей актуальности, и многие знаменитости надевают на себя колечки из разноцветного бисера, браслеты из бусин, подвески из цветного пластика. Такой элемент может смягчить слишком строгий или скучный образ.

Сумочка–«багет»

Эта сумочка с аппетитным названием полюбилась еще со временем эпохи сериала «Секс в большом городе». Каждая девушка хотела себе небольшую прямоугольную сумочку, со слегка закругленными уголками.

Она очень комфортна и подходит для ежедневной носки. В «багет» поместятся самые необходимые вещи, при этом плечо не будет перегружено тяжестью.

Блестки и пайетки

Несмотря на то, что новогодняя ночь уже прошла, сиять нужно и этой весной. В 2023 году смело носите аксессуары, расшитые пайетками или из блестящей ткани. Это могут быть сумочки, широкие пояса, сапожки, сеточки на футболке или топе, мини-юбки.

Для вечерних образов можно надеть блестящего побольше. Днем выбирайте что-то небольшое и лаконичное, например, только сумку в пайетках.