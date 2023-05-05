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Приметы и советы

Ассанж попросил короля Карла III навестить его в тюрьме

Полина Пашкина
В мире
Ассанж попросил короля Карла III навестить его в тюрьме
Фото: EPA

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который находится в британской тюрьме, написал письмо королю Великобритании Карлу III. Он попросил короля навестить его. Информацию об этом подтвердила супруга Ассанжа Стелла.

Ранее информация о письме Ассанжа Карлу III появилась в газете Evening Standard. Сообщалось, что основатель WikiLeaks обратил внимание короля на то, что в британской тюрьме, где он сейчас находится, содержатся 687 заключенных. Ассанж написал, что это число подтверждает репутацию Великобритании как страны с самым большим числом заключенных в Западной Европе.

— Могу подтвердить это, — ответила Стелла Ассанж на заявление о том, что ее муж обратился к Карлу III с просьбой его навестить.

В настоящее время Ассанж содержится в британской тюрьме, но его могут экстрадировать в Соединенные Штаты Америки. Там его обвиняют в публикации сверхсекретных материалов. Ему грозит заключение длиной в 175 лет.

В конце марта в России задержали Эвана Гершковича. Журналиста заподозрили в шпионаже в пользу правительства США. Это решение осудил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала дипломату вступиться за Ассанжа.

Джулиан Ассанж Принц Чарльз (Карл III) США Великобритания
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