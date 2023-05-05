«Метрах в 50 — прилет»: актер Стеклов рассказал, как попал под обстрел в Донбассе и чудом выжил

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народный артист России Владимир Стеклов рассказал, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе. Этой историей знаменитый актер поделился в беседе с порталом «Абзац».

— Мы садимся в машину, ехать надо быстро. И водитель — резко по тормозам. У него тактические наушники, куда ему сообщили, что какую-то «бабку» надо пропустить, остановиться. И тут впереди, метрах в 50 — прилет, — рассказал актер.

По словам артиста, если бы не эта случайная остановка, то автомобиль, в котором он ехал, с большой вероятностью попал бы под обстрел.

Владимир Стеклов — заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Зрители знают его по проектам «Нулевой пациент», «Грозный», «Глубже!», «Годунов», «Кадетство» и множеству других.

В начале марта телеведущий Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел во время посещения позиций армии России под Угледаром в Донецкой народной республике. В момент удара журналист находился в расположении 155-й бригады морской пехоты ВС РФ.

В начале этого года телеведущий Борис Корчевников сообщил, что адвокат Павел Астахов и певец Алексей Поддубный, известный под псевдонимом Джанго, попали под минометный обстрел во время гуманитарной миссии у Иверского монастыря в Донецке.