Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Метрах в 50 — прилет»: актер Стеклов рассказал, как попал под обстрел в Донбассе и чудом выжил

Евгений Жуков
Общество
«Метрах в 50 — прилет»: актер Стеклов рассказал, как попал под обстрел в Донбассе и чудом выжил
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народный артист России Владимир Стеклов рассказал, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе. Этой историей знаменитый актер поделился в беседе с порталом «Абзац».

— Мы садимся в машину, ехать надо быстро. И водитель — резко по тормозам. У него тактические наушники, куда ему сообщили, что какую-то «бабку» надо пропустить, остановиться. И тут впереди, метрах в 50 — прилет, — рассказал актер.

По словам артиста, если бы не эта случайная остановка, то автомобиль, в котором он ехал, с большой вероятностью попал бы под обстрел.

Владимир Стеклов — заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Зрители знают его по проектам «Нулевой пациент», «Грозный», «Глубже!», «Годунов», «Кадетство» и множеству других.

В начале марта телеведущий Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел во время посещения позиций армии России под Угледаром в Донецкой народной республике. В момент удара журналист находился в расположении 155-й бригады морской пехоты ВС РФ.

В начале этого года телеведущий Борис Корчевников сообщил, что адвокат Павел Астахов и певец Алексей Поддубный, известный под псевдонимом Джанго, попали под минометный обстрел во время гуманитарной миссии у Иверского монастыря в Донецке.

Владимир Стеклов Донбасс Актеры
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте