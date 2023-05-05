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Пьяный москвич выпал из окна на востоке столицы в попытке достать выброшенный ноутбук

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный москвич выпал из окна на востоке столицы в попытке достать выброшенный ноутбук
Фото: Pexels

На востоке столицы пьяный мужчина попытался достать выброшенный в окно ноутбук и упал с шестого этажа. Об стало известно в пятницу, 5 мая.

По словам источника «Вечерней Москвы», инцидент произошел в съемной квартире в районе Богородское. Распивавший спиртное 22-летний мужчина зашел в комнату к несовершеннолетнему соседу и решил послушать музыку на ноутбуке его матери. Ближе к ночи родительница подростка вернулась и узнала, что школьник не сделал домашнее задание. Она устроила скандал, схватила ноутбук и выбросила его в окно шестого этажа.

Сосед попытался спасти технику, выбежав за ней на балкон. В результате мужчина сломал себе руку и получил сотрясение мозга. Пострадавшего госпитализировали.

Еще одна жительница столицы попыталась залезть к себе домой через окно, но сорвалась вниз.

Восточный административный округ (ВАО) ноутбуки Москва Госпитализация Пострадавшие
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