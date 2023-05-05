В Минобороны сообщили об уничтожении до 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении

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Российские военные уничтожили на Донецком направлении до 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что в районе населенных пунктов Красное и Калиновка в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные нанесли удар по скоплению техники и живой силы ВСУ.

— За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, 3 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — рассказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что в ДНР в районе Краматорска и Авдеевки были ликвидированы склады боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Кроме того, российские военные уничтожили мост в районе населенного пункта Часов Яр. ВСУ использовали его для поставки снабжения в Артемовск.

Недавно стало известно о гибели в боях за Артемовск одного из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» Леонида Корина. Отмечается, что он сражался в качестве добровольца в ЧВК «Вагнер».