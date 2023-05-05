Российские силы уничтожили мост, отвечающий за снабжение ВСУ в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили в районе населенного пункта Часов Яр мост, отвечающий за снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск, — рассказал Конашенков, чьи слова приводит Telegram-канал Минобороны.

10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны из-за отсутствия боеприпасов, заявил глава компании Евгений Пригожин. Остатки ЧВК «Вагнер» будут выведены в тыловые лагеря.

В конце апреля глава ЧВК уже высказывался о ситуации в городе Артемовске в ДНР. Он заявил о смерти 94 российских бойцов из-за снарядного голода в Бахмуте. Под противником осталось 2,98 квадратного километра.

Недавно стало известно о гибели в боях за Артемовск одного из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» Леонида Корина. Отмечается, что он сражался в качестве добровольца в ЧВК «Вагнер».