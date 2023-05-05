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Сценарист «Битвы за Севастополь» погиб в боях за Артемовск

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Сценарист «Битвы за Севастополь» погиб в боях за Артемовск
Фото: Телекомпания АТВ / YouTube

Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе специальной военной операции в боях за Артемовск. О смерти сообщил его друг Павел Дроздов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

О смерти Корина Дроздов узнал 1 мая, о чем сообщил на личной странице в социальных сетях.

— Сегодня я узнал, что Леня погиб. Светлая память, — написал он.

Согласно информации портала «Лента новостей Крыма», Корин отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Он сражался в составе частной военной компании «Вагнер».

Корин написал сценарии к таким картинам, как «Битва за Севастополь» и «Лед». Кроме того, он принимал участие в создании кинопроектов «Литейный», «Семейный детектив» и «Последний мент».

10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны из-за отсутствия боеприпасов, заявил глава компании Евгений Пригожин. Остатки ЧВК «Вагнер» будут выведены в тыловые лагеря.

В конце апреля глава ЧВК уже высказывался о ситуации в городе Артемовске в ДНР. Он заявил о смерти 94 российских бойцов из-за снарядного голода в Бахмуте. Под противником осталось 2,98 квадратного километра.

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