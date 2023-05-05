«Терпение заканчивается»: генерал ВСУ спрогнозировал протесты военных против Зеленского

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Украина не может обеспечить свой фронт всеми необходимыми потребностями в полной мере. Это приводит к тому, что терпение солдат заканчивается. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

По его словам, военнослужащие устали от неуважения со стороны украинского президента Владимира Зеленского и его офиса. Вместо мотивации и поддержки они получают только обращения с общими фразами.

— Военные видят, что для них закон работает не в их пользу. Они молчат, но все же терпение заканчивается, — заявил Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

Генерал-майор выразил мнение, что все это может привести к антиправительственным протестам. По его словам, «всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков».

Кривонос добавил, что главком ВСУ Валерий Залужный не озвучивает существующие проблемы. Однако, считает генерал-майор, в случае ухудшения ситуации он может вмешаться, передает РИА Новости.

Также Кривонос заявил, что страны НАТО не в состоянии производить и поставлять Украине то количество боеприпасов, которое требует Киев. По его словам, Запад просто не может предоставить такое количество вооружения, которое необходимо.