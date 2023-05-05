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В Киеве объявили воздушную тревогу

Евгений Силаев

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В Киеве объявили воздушную тревогу
Фото: Unsplash

В Киеве и области, а также в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

По имеющимся данным, сигнал поступил в 17:05. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, передает РИА Новости.

В четверг, 4 мая, в Соломенском районе Киева произошли взрывы и пожар. По предварительной информации, в украинской столице упали осколки беспилотника. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. До этого в Киеве была объявлена воздушная тревога. По сообщениям очевидцев и ряда СМИ, в небе над столицей Украины замечены неопознанные беспилотники.

Кроме того, 5 мая украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2. В результате инцидента никто не пострадал.

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