PR-менеджер Крида опровергла информацию о долгах музыканта перед налоговой

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Певец Егор Крид не погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС), потому что ее нет. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила PR-менеджер музыканта Мария Кордупель.

По ее словам, Крид не состоит ни в каких переписках с ФНС и Министерством внутренних дел (МВД). Кроме того, задолженностей по налогам у артиста нет, отметила представитель музыканта.

— Месяц назад оплачивались исключительно текущие налоги в сроки, установленные законодательством, — рассказала Кордупель в беседе с РБК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Крид погасил долг перед ФНС. Сообщалось, что музыкант заплатил один миллион рублей.

В марте этого года сразу два российских топ-блогера с многомиллионной аудиторией стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в неуплате налогов на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. На чем и сколько зарабатывают блогеры, почему некоторые из них не платят налоги и что им за это грозит — в материале «Вечерней Москвы».