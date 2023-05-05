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Собянин рассказал о планах по развитию парка «Яуза»

Евгений Белоусов
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Собянин рассказал о планах по развитию парка «Яуза»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, Сельскохозяйственная улица Карта всех событий

Работы по созданию парка «Яуза» к концу текущего года будут завершены на 80 процентов. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Парк «Яуза» — уникальная точка на северо-востоке столицы. Он будет длиной около 20 километров. С 2016 года привели в порядок девять участков парка. В этом году занимаемся еще тремя: в пойме реки Яузы вдоль улицы Сухонской и вдоль Олонецкого проезда, в парке «Ростокинский акведук», — рассказал он.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин

По словам мэра, часть прогулочного экомаршрута в будущем парке пройдет вдоль берега пруда, другая — над водой. Уже совсем скоро специалисты приступят к очистке участка пойм рек Яузы и Чермянки вдоль улицы Сельскохозяйственной, написал Собянин в своем Telegram-канале.

25 апреля специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в парке «Яуза». Экотропа будет проходить со стороны Олонецкого проезда вдоль левого берега реки Яузы, маршрут свяжут с единым пешеходным пространством парка.

В этом году также приведут в порядок три участка поймы реки Яузы, все работы планируется завершить до конца 2026 года. Помимо этого, сейчас идет обустройство территории долин рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово.

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