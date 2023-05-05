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Порядка 70 тысяч человек планируют переселить из Запорожской области

Евгений Силаев

Сюжет: 

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Порядка 70 тысяч человек планируют переселить из Запорожской области
Фото: Youtube / RT

В Запорожской области планируют переселить из обстреливаемых районов региона около 70 тысяч человек. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

По его словам, в первую очередь речь идет о детях и семьях с детьми. Вице-премьер отметил, что около 500 человек уже начали переселять из Пологовского района в Бердянск.

Отмечается, что переселение жителей из районов, близких к линии соприкосновения, проводится на добровольной основе. Козенко отметил, что решение принято в целях обеспечения безопасности населения.

— Силами МЧС, нашего социального блока, министерства транспорта, всем силовым блоком организована работа по перемещению тех жителей, которые изъявят желание, то есть это перемещение добровольное, — рассказал Козенко, чьи слова приводит ТАСС.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов переселят из-за усиливающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава региона распорядился эвакуировать на более безопасные территории «в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов», а также пациентов медучреждений.

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