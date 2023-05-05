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Суд заключил под стражу театрального режиссера Евгению Беркович
Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу театрального режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма. Об этом в пятницу, 5 мая «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
В СИЗО режиссер пробудет как минимум до 4 июля 2023 года.
Уголовное дело в отношении Беркович возбудили в четверг, 4 мая. Причиной стал спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором главне героини мечтают выйти за муж за террористов и уехать к ним. В прошедшем году постановка взяла несколько наград на премии «Золотая Маска».
Режиссера задержали в Москве, а в ее доме в Санкт-Петербурге провели обыск.
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Приметы и советы
Народный календарь. Какие работы по дому запрещены 8 мая Народный календарь. Как гадать на овсяных зернах 7 мая Народный календарь. Почему нужно умыться росой 6 мая Народный календарь. Чем нельзя заниматься беременным 5 мая Народный календарь. Какое дерево расскажет о погоде летом на Проклов день, 4 мая
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