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Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил оружием и техникой в зоне СВО

Евгений Жуков
В мире
Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил оружием и техникой в зоне СВО
Фото: Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле непрерывное снабжение войск в зоне специальной военной операции оружием и техникой. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В пресс-службе ведомства рассказали о постановке задачи генералу-полковнику Алексею Кузьменкову — держать на особом контроле вопросы «непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой», передает официальный Telegram-канал Минобороны.

Помимо этого, Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны, а также командующих группировками о текущей обстановке на направлениях ответственности и о планах дальнейших действий.

Ранее на этой неделе Шойгу заявил, что в России приступили к серийному производству новейших типов вооружения. По его словам, сегодня продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов вооружения.

В конце марта министр проинспектировал предприятия ОПК Челябинской и Кировской областей.

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