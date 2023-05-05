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Приметы и советы

Минюст РФ внес в реестр иноагентов блогера Марию Певчих

Евгений Жуков
Общество
Минюст РФ внес в реестр иноагентов блогера Марию Певчих
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов блогеров Георгия Албурова и Марию Певчих, а также певицу Марию Максакову. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

В документе говорится, что Певчих и Албуров распространяли мнения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также публично поддерживали введение многочисленных санкций в отношении руководства России.

Помимо этого, Певчих призывала к свержению действующей государственной власти, а также в настоящее время руководит организацией, уже включенной в список иноагентов.

Кроме указанных лиц в перечне иностранных агентов оказались оперная певица Мария Максакова-Игенбергс, политолог Иван Преображенский, философ Александр Осовцов и другие.

В Госдуме 26 апреля был внесен законопроект об административном штрафе до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Также в нижней палате парламента предложили запретить размещать на российских музыкальных ресурсах треки иноагентов.

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