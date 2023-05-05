Немецких пользователей Twitter возмутили слова Мельника об украинском флаге в Берлине

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Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Мельника после его слов о национальном флаге республики в Берлине.

Дипломат прокомментировал решение берлинских правоохранителей запретить украинский флаг 8 и 9 мая и обвинил их в том, что они «сошли с ума».

Так, один из комментаторов назвал данное решение немецкой полиции правильным, ведь таким образом ни одна сторона не будет «прославлять» себя. Еще один читатель возмутился попыткой Мельника вмешаться в суверенитет Германии.

— Это абсолютно правильно. Украина не имеет права использовать этот день в своих интересах, — поделился своим мнением еще один читатель.

Некоторые пользователи соцсети писали с иронией, предлагая украсить весь Берлин национальными флагами Украины.

Речь идет о решении полиции немецкой столицы, согласно которому 8 и 9 мая в Берлине будет запрещено использование флагов России и Украины у советских мемориалов.

В марте 2023 года управа города Нарвы в Эстонии решила не сносить памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям окрестных деревень.