Минобороны России раскрыло зарплаты контрактников в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО), зарабатывают от 204 тысяч рублей в месяц. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Отмечается, что ежемесячное довольствие зависит от звания, должности и выслуги лет. Кроме того, при подписании контракта на срок от года и более военнослужащий гарантированно получает единоразовую выплату в размере 195 тысяч рублей.

По данным Минобороны, командир отделения получает ежемесячно от 232 тысяч рублей. Зарплата начальника радиостанции командно-штабной машины и инструктора штаба начинается от 226 тысяч рублей, а заместителя командира взвода — командира отделения — от 242 тысяч.

Гранатометчики, повара, водители и пулеметчики зарабатывают от 211 тысяч рублей в месяц. Доходы стрелков начинаются от 204 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Минобороны России».

В конце декабря прошедшего года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях (10 процентов бюджетных мест) для героев специальной военной операции и для детей военных — участников СВО.

Также депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий начисление пенсионерам силовых ведомств пенсии без ограничений за весь период, когда она не выплачивалась своевременно.