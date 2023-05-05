Задержан еще один подозреваемый по делу об избиении баскетболиста Алексея Шведа

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Задержан еще один подозреваемый по уголовному делу о причинении телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА Алексею Шведу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 5 мая.

В ближайшее время суд с участием представителя Пресненской межрайонной прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Двух других молодых людей 2003 года рождения и подростка 2005 года рождения также подозревают в избиении баскетболиста, которое произошло на выходе из ресторана на Большой Никитской улице вечером 1 мая. Знаменитый баскетболист поссорился с группой людей, которые избили его в результате конфликта.

Подробнее о произошедшем — в материале «ВМ».