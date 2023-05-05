Не признают вину: что известно о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Фото: vk/cskabasket

Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

В пятницу, 5 мая, Пресненский районный суд арестовал троих фигурантов по делу об избиении баскетболиста столичного ЦСКА Алексея Шведа до 2 июля. Задержанные не признали вину и возражали против избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. О том, что известно о нападении на спортсмена и почему делом о причинении тяжкого вреда здоровью занимается Следственный комитет, — в материале «Вечерней Москвы».

Сгоревшие ставки

В понедельник, 1 мая, на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали на выходе из ресторана, расположенного на Большой Никитской улице в центре Москвы. Как рассказала жена потерпевшего, она с мужем направлялась к машине, когда на них налетела компания из нескольких человек. По ее словам, агрессивные мужчины начали обвинять баскетболиста в том, что ЦСКА проиграл «Локомотиву», не вышел в финал Единой лиги ВТБ и у них не сыграла ставка.

После серии оскорблений злоумышленники повалили Шведа на землю и, избив его, скрылись на машине.

Спортсмена госпитализировали с проникающей черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга. Врачи определили, что здоровью Шведа был нанесен тяжкий ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам».

Несовершеннолетний

Через день, 3 мая, подозреваемых задержали. Ими оказались двое совершеннолетних и один 17-летний подросток. В связи с этим уголовное дело передали из полиции в Следственный комитет.

Задержанные рассказали, что в нападении участвовал как минимум еще один человек — 31-летний мужчина. По словам молодых людей, именно он яростнее всего бил спортсмена. Его ищут. По неподтвержденной информации, четвертый участник драки мог покинуть страну.

Фото: пресс-центр МВД России

Также подозреваемые уверяют, что в ссоре, которая спровоцировала драку, никак не замешаны ставки на спорт. По их словам, жена баскетболиста была в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляла их на национальной почве, из-за чего и начался конфликт.

По данным СМИ, на следующий день после драки напавшие на Шведа попытались «замять» конфликт и предложили ему деньги.

Потеря памяти

В данный момент Швед находится в частной клинике под наблюдением врачей. Как информирует «МК», из-за полученной травмы он частично потерял память. Как сообщила «Газета.ру», спортивный врач Андрей Литвиненко заявил, что процесс восстановления может занять длительное время и баскетболист может уже не вернуться в профессиональный спорт в качестве игрока.

— Будем надеятьcя, что прогнозы окажутся благополучными. То, что там открытый перелом свода черепа, — это заживет. А вот насколько пострадало само серое вещество, где находятся нейроны, отвечающие за мыслительную функцию, координацию движений, — трудно сказать, — заявил врач.

При этом президент клуба Андрей Ватутин отметил улучшение состояния Шведа.

— Его состояние здоровья потихоньку улучшается. Мы позитивно смотрим в будущее. Говорят о нахождении в реанимации? Да прекратите. Он идет на поправку. Может быть, не так быстро, как всем хотелось бы. О конкретных сроках выписки говорить пока рано. Алексею уже можно общаться, — рассказал Ватутин.

Спортсмена уже навещали партнеры по команде, что положительно сказалось на его настроении и состоянии.