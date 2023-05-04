«Уже можно общаться»: президент баскетбольного ЦСКА рассказал о состоянии Шведа

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Состояние здоровья баскетболиста московского клуба ЦСКА Алексея Шведа постепенно улучшается. Он уже может общаться с близкими и коллегами. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил президент БК ЦСКА Андрей Ватутин.

Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения на выходе из ресторана, расположенного на улице Большой Никитской, вечером 1 мая.

По его словам, Швед остается в больнице, но постоянно разговаривает с семьей. Ватутин не исключил, что скоро его навестят и дети — дочери Соня и Кора.

— Его состояние здоровья потихоньку улучшается. Мы позитивно смотрим в будущее. Говорят о нахождении в реанимации? Да прекратите. Он идет на поправку, может быть, не так быстро, как всем хотелось бы. О конкретных сроках выписки говорить пока рано. Алексею уже можно общаться, — рассказал Ватутин.

Накануне Шведа в больнице навестили одноклубники Самсон Руженцев, Девонте Кейок, Никита Курбанов и Семен Антонов, а также главный тренер ЦСКА Эмил Райкович. По словам Ватутина, приход товарищей по команде поднял настроение баскетболисту, передает РИА Новости Спорт.

По факту нападения на Алексея Шведа было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали и доставили на допрос.