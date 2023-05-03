«Начали говорить, что он лох»: жена Шведа раскрыла подробности нападения на спортсмена

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Баскетболист Алексей Швед в настоящее время находится в больнице под наблюдением врачей, где он пробудет еще минимум две недели. Об этом рассказала его супруга Настасья.

По ее словам, инцидент произошел, когда супруги направлялись к машине. Компания из 8–10 человек напала на спортсмена и стала оскорблять.

— Мы выходили из заведения, они вышли, ждали. Начали говорить, что Алексей Швед — лох, что он проиграл, из-за этого у них проиграла ставка, что он не умеет играть в баскетбол, что он лох поганый, — рассказала Настасья.

После этого баскетболиста сбили с ног и начали избивать, передает слова жены спортсмена телеканал 360.

Нападение, о котором идет речь, произошло на выходе из ресторана, расположенного на улице Большой Никитской, вечером 1 мая. Знаменитый спортсмен повздорил с группой неизвестных людей, которые его избили. В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали и доставили на допрос.