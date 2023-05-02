Агент Шведа рассказал, благодаря чему баскетболисту удалось выжить

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Официальный представитель защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал о том, что спасло его клиента от смерти. Подробности инцидента агент рассказал во вторник, 2 мая.

По его словам, Швед пытался избежать конфликта с группой неизвестных людей. Избежать драки не получилось и на спортсмена напали четыре-пять человек.

В какой-то момент баскетболист упал и ударился головой о тротуар. В результате он получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга, подчеркнул агент.

— Благодаря одному милосердному Богу, он остался жив после такого происшествия. Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей, — рассказал Фимич «Спорт-Экспрессу».

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 1 мая в Пресненском районе Москвы. Швед выходил из ресторана с женой, когда на него напала группа неизвестных. В результате драки у спортсмена диагностировали черепно-мозговую травму.

Во вторник, 2 мая, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова добавила, что после нападения спортсмен был госпитализирован. По словам врачей, здоровью защитника ЦСКА был нанесен тяжкий вред.

По данному факту столичная прокуратура проводит проверку. Ведомство устанавливает все детали произошедшего. Кроме того, свое расследование проводит и МВД.

Позднее в МВД возбудили уголовное дело по факту нападения на Шведа. Подозреваемых разыскивают.