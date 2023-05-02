Уголовное дело возбуждено по факту нападения в центре Москвы на баскетболиста Алексея Шведа

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Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту нападения в центре Москвы на баскетболиста Алексея Шведа. Об этом во вторник, 2 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью спортсмена. На данный момент полиция ищет подозреваемых.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 1 мая в Пресненском районе Москвы. Швед выходил из ресторана с женой, когда на него напала группа неизвестных. В результате драки у спортсмена диагностировали черепно-мозговую травму.

Во вторник, 2 мая, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что спортсмен попал в больницу. По словам врачей, здоровью защитника ЦСКА был нанесен тяжкий вред.

По данному факту столичная прокуратура проводит проверку. Ведомство устанавливает все детали произошедшего.

В свою очередь официальный представитель защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич раскрыл детали конфликта. По его словам Швед до последнего пытался избежать конфликта.