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МВД публикует кадры допроса подозреваемых в избиении баскетболиста Алексея Шведа

Степан Жирнов
Происшествия
МВД публикует кадры допроса подозреваемых в избиении баскетболиста Алексея Шведа
Фото: пресс-центр МВД России
Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

Задержанных по делу об избиении баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа доставили в отдел полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 3 мая.

По ее словам, всех троих задержали, когда они находились в автомобиле у торгового центра на Пятницком шоссе. Их подозревают в умышленном причинении знаменитому спортсмену тяжкого вреда здоровью.

Нападение, о котором идет речь, произошло на выходе из ресторана, расположенного на улице Большой Никитской, вечером 1 мая. Знаменитый спортсмен повздорил с группой неизвестных людей, которые его избили.

В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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