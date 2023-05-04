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Задержанные по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Шведа выдали четвертого соучастника

Степан Жирнов
Происшествия
Задержанные по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Шведа выдали четвертого соучастника
Фото: vk/cskabasket
Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Молодые люди, которых задержали по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа, заявили, что самые тяжелые травмы нанес их знакомый — четвертый соучастник драки. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

По словам задержанных, страшные травмы баскетболисту нанес их 31-летний знакомый, который был с ними и на чьей машине злоумышленники покинули место драки.

Как сообщил Telegram-канал Shot, задержанные молодые люди наутро после драки попытались «замять» конфликт, предложив спортсмену денег.

Нападение, о котором идет речь, произошло на выходе из ресторана, расположенного на улице Большой Никитской, вечером 1 мая. Знаменитый спортсмен повздорил с группой людей, которые его избили.

В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В данный момент задержаны трое подозреваемых, один из которых является несовершеннолетним. В связи с этим расследованием займется Следственный комитет.

Баскетбол Знаменитости Следственный комитет Москва Центральный административный округ (ЦАО)
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