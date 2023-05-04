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Уголовное дело об избиении баскетболиста столичного ЦСКА Шведа передано в СК

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело об избиении баскетболиста столичного ЦСКА Шведа передано в СК
Фото: vk/cskabasket
Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Уголовного дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа передано в Следственный комитет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 4 мая.

По ее словам, такое решение принял Пресненский межрайонный прокурор в связи с тем, что фигурантом особо тяжкого преступления является несовершеннолетний подросток. В таком случае по закону расследованием уголовного дела должен заниматься СК.

— Расследование на контроле в прокуратуре Москвы, — отметила Нефедова.

На данный момент трое подозреваемых, среди который один 17-летний молодой человек и двое 20-летних мужчин, задержаны. Личности возможных соучастников устанавливаются.

Нападение, о котором идет речь, произошло на выходе из ресторана, расположенного на улице Большой Никитской, вечером 1 мая. Знаменитый спортсмен повздорил с группой людей, которые его избили.

В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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