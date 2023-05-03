Один из напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа был несовершеннолетним

Фото: Пресс-служба Совфеда

Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Установлены личности напавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 3 мая.

По ее словам, задержаны трое фигурантов, один из которых является несовершеннолетним. В данный момент устанавливается роли и степень участия 20-летний и 17-летнего фигурантов.

— При наличии оснований и достаточных данных о причастности несовершеннолетнего к совершению тяжкого преступления прокурором в соответствии с требованиями законодательства о подследственности будет решен вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК, — резюмировала Нефедова.

Нападение, о котором идет речь, произошло на выходе из ресторана, расположенного на улице Большой Никитской, вечером 1 мая. Знаменитый спортсмен повздорил с группой неизвестных людей, которые его избили.

В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали и доставили на допрос.