«Если шушере позволят вернуться, я уйду»: Симоньян резко высказалась о критикующих РФ

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян не понимает тех, кто выступает против действий РФ на Украине, уехав за границу. Она надеется, что они никогда не вернутся на родину.

Журналистка считает, что они предали страну, оставив ее в трудное время.

— Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, которые она устраивала много лет, я уйду. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же, — заявила она в программе «Эмпатия Манучи» на YouTube.

Симоньян рассказала, что очень серьезно переживает происходящее. По словам журналистки, ее восьмилетний сын Баграт молится, чтобы спецоперация поскорее закончилась. Она не рассказывает детям подробности о СВО, чтобы не доводить их до нервоза.

4 мая сообщалось, что певица Алла Пугачева прилетела в Москву на рейсовом самолете, а не на бизнесджете, что свидетельствует о спешке артистки. Из аэропорта она отправилась в свой замок в подмосковную деревню Грязь.