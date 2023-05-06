Врач регбийного клуба «Красный Яр» спас девочку на борту самолета Красноярск — Москва

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач регбийного клуба «Красный Яр» Алексей Криштоп помог девочке, которая почувствовала себя плохо во время рейса Красноярск — Москва. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Это случилось в четверг, 4 мая. Ребенку стало плохо на борту лайнера. В салоне оказался врач, который сопровождал спортсменов на игру в столицу. Он осмотрел девочку и оказал необходимую помощь.

— Мама ребенка допустила ошибку. Она подумала, что дочку просто тошнит. Зачем-то попросила у бортпроводников соленой воды, чего нельзя было делать. Когда я подошел к ребенку, то увидел, что он очень бледный. На борту не смогли померить давление, и я воспользовался своим тонометром, также замерил пульс, — рассказал Криштоп.

Он диагностировал у ребенка нарушение сердечного ритма и предположил, что у девочки сердечная недостаточность. Врач дал ей лекарства, чтобы купировать приступ. После помощи девочка пришла в себя, а потом уснула.

По словам медика, весь оставшийся полет он наблюдал за состоянием ребенка и уже в Москве побеседовал с бригадой скорой помощи, дал необходимые рекомендации.

Ступинские врачи спасли восьмилетнюю девочку, выпившую моющее средство. Ребенка доставили в педиатрическое отделение Ступинской больницы с признаками тяжелой интоксикации: у пациентки наблюдалось сильное жжение во рту, тошнота и головокружение.