Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Энхель перечислила основные способы борьбы с целлюлитом

Юлия Курганова
Общество
Эксперт Энхель перечислила основные способы борьбы с целлюлитом
Фото: Depositphotos

Эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель перечислила наиболее эффективные и основные методы борьбы с целлюлитом.

Она сообщила, что причиной образования целлюлита является разрушение коллагеновых структур в соединительной ткани, изменение структуры жировых клеток, нарушение кровообращения и застоя жидкости. Эксперт пояснила, что фактически это воспалительный процесс под кожей, а снаружи он проявляется в форме характерных неровностей.

Главными факторами образования целлюлита специалист назвала малоподвижный образ жизни, затрудненный лимфоток, частые стрессы, чрезмерное влияние ультрафиолета, несбалансированное питание и нарушения в гормональной системе.

По словам Энхель, процесс по борьбе с целлюлитом следует планировать с учетом фазы менструального цикла. Она рассказала, что в первые 12-14 дней после начала менструации рекомендуется проводить активные процедуры, которые предлагает современная косметическая медицина. Потом в рамках профилактики можно рассмотреть варианты с гидромассажными ваннами, гимнастикой и ходьбой.

Также эффективными способами борьбы с целлюлитом являются лимфодренажный массаж, прессотерапия, сауны с инфракрасным светом и эндосфера.

Кроме того, эксперт указала, что ключевым аспектом в борьбе с целлюлитом является сбалансированное питание, режим дня, тренировки и отсутствие стресса, сообщает «Мослента».

Снижение упругости кожи в виде неровностей по типу «апельсиновой корки» является распространенной проблемой, вызывающей беспокойство у многих женщин. О том, какие продукты провоцируют появление целлюлита, рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

Эксперты целлюлит
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте