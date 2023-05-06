Эксперт Энхель перечислила основные способы борьбы с целлюлитом

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Эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель перечислила наиболее эффективные и основные методы борьбы с целлюлитом.

Она сообщила, что причиной образования целлюлита является разрушение коллагеновых структур в соединительной ткани, изменение структуры жировых клеток, нарушение кровообращения и застоя жидкости. Эксперт пояснила, что фактически это воспалительный процесс под кожей, а снаружи он проявляется в форме характерных неровностей.

Главными факторами образования целлюлита специалист назвала малоподвижный образ жизни, затрудненный лимфоток, частые стрессы, чрезмерное влияние ультрафиолета, несбалансированное питание и нарушения в гормональной системе.

По словам Энхель, процесс по борьбе с целлюлитом следует планировать с учетом фазы менструального цикла. Она рассказала, что в первые 12-14 дней после начала менструации рекомендуется проводить активные процедуры, которые предлагает современная косметическая медицина. Потом в рамках профилактики можно рассмотреть варианты с гидромассажными ваннами, гимнастикой и ходьбой.

Также эффективными способами борьбы с целлюлитом являются лимфодренажный массаж, прессотерапия, сауны с инфракрасным светом и эндосфера.

Кроме того, эксперт указала, что ключевым аспектом в борьбе с целлюлитом является сбалансированное питание, режим дня, тренировки и отсутствие стресса, сообщает «Мослента».

Снижение упругости кожи в виде неровностей по типу «апельсиновой корки» является распространенной проблемой, вызывающей беспокойство у многих женщин. О том, какие продукты провоцируют появление целлюлита, рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.