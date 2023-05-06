Atlantic: Запад впервые в истории лишился ключевого союзника из-за Украины

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Католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине. Об этом написал журналист и религиовед из Соединенных Штатов Джон Аллен-младший в статье для издания Atlantic.

— В украинском кризисе папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с КНР, Индией и Бразилией, нежели чем с США, Британией или Евросоюзом. Он выступает за прекращение вооружения Украины со стороны Запада и призывает договориться о немедленном прекращении огня, — высказался он.

По его словам, конфликт на Украине показал усиливающийся разрыв между Западом и Ватиканом.

Обозреватель отметил, что исторически Ватикан практиковал модель дипломатии «великой державы», присоединяясь к сверхдержаве. На протяжении веков это означало де-факто союзы со Священной Римской империей, французской монархией и Австро-Венгерской империей.

Но сейчас позиция папы Франциска показывает огромные изменения в философии Ватикана. В XXI веке возникла ситуация, когда большинство католиков проживают за пределами западных стран, и они не воспринимают конфликт на Украине так, как его видят в Штатах или Европе, отметил специалист.

Заявления папы римского отражают противостояние Глобального Севера с Югом, а призывы Ватикана по Украине совпадают с мнением большинства католиков, которые не находятся в странах Североатлантического альянса, заключил Джон Аллен-младший.

Папа римский Франциск назвал президента России Владимира Путина просвещенным человеком. По его словам, в конфликте на Украине замешаны «имперские амбиции» не только РФ, но и других сторон.