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Укрепляет нервы и иммунитет, но опасен для почек: чем полезен и вреден щавель

Иссалина Аюпова

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Общество
Щавель: польза и вред для здоровья, и в каком виде лучше есть
Фото: shutterstock

Щавель — растение, которое богато пищевыми волокнами, витамином С, бета-каротином, магнием, медью, йодом, железом и калием. О том, насколько полезен продукт и есть ли у него негативные свойства, «Вечерняя Москва» разбилась со специалистами.

Как рассказала врач-диетолог Ирина Писарева, помимо большого количества витаминов, щавель укрепляет иммунную систему, благоприятно влияет на состояние нервов, способствует понижению уровня сахара и холестерина в крови, а также выводит токсины из печени.

Опасность же щавеля состоит в том, что он содержит большое количество щавелевой кислоты, которая может способствовать образованию камней в почках, объяснила диетолог.

— Если человек уже болеет мочекаменной болезнью, щавель ему не рекомендуется. При артрите, гастрите, холецистите, синдроме раздраженного кишечника, язвах и панкреатите продукт тоже лучше исключить из рациона, — сказала врач. — Он может привести к повышению кислотности желудка и раздражать слизистые оболочки.

По мнению специалиста, здоровому человеку достаточно включать щавель в рацион несколько раз в месяц. В небольших количествах в свежем виде или припущенном на сковороде.

— В сыром виде не рекомендован, достаточно 50–100 грамм в день, и то не каждый день. Но отмечу, что при термообработке теряются некоторые его свойства, — напомнила Писарева.

В свою очередь врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что существует множество блюд, где используют растение.

— Наиболее распространенные борщ, щи, котлеты, салаты, лаваш с творогом и сыром, пироги, омлет, запеканка. Щавеля там везде используется немного, поэтому никакого вреда от него не будет. Чем разнообразнее рацион питания человека, тем лучше. Потому что это исключает вероятность возникновения дефицитов микроэлементов. — заверил специалист.

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