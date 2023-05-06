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Синоптики предупредили о дожде и прохладной погоде в Москве 6 мая

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили о дожде и прохладной погоде в Москве 6 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В субботу, 6 мая, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, днем пройдут дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1–8 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 1–6 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температурный фон в Москве придет в норму во второй половине мая. По его словам, с 11 по 14 мая в столице ожидается постепенное повышение температуры. Ночью будет плюс 2–6 градусов, а днем — плюс 14–19 градусов.

6 мая, вероятно, станет рекордно холодным днем. В этот день в Москве ночью ожидается до минус двух градусов, а в Подмосковье — до минус пяти. Днем максимальная температура прогнозируется от пяти до семи градусов тепла.

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