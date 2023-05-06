7 признаков во внешнем виде, которые выдают неряшливость  

Фото: Из личного архива

Одежда — тот своеобразный язык, на котором мы говорим с другими людьми, и способ продемонстрировать себя. Отсутствие образа делает нас незаметными. А еще печальнее, когда мы достаем из своего гардероба вещи, которые делают нас неряшливыми. Как, убрав из шкафа всего несколько вещей, изменить мир вокруг себя, рассказала «Вечерней Москве» стилист-имиджмейкер Ольга Воробьева.

Убираем все, что не по размеру

Забываем про вещи, потерявшие вид. Потрепанная одежда придает неухоженный вид, сказываясь на образе в целом. Смело выкидывайте куртки, пальто с потертыми воротниками и локтями, со следами от касания сумок, джемперы с катышками, рубашки утратившие свою белизну, колготки с зацепками.

Избавляемся от неактуальных вещей

Долой обтягивающие футболки, которые уже забыли свой настоящий цвет. Сменим их на модели более свободного кроя.

Прощаемся с одеждой, случайно попавшей в гардероб

Например, с теми, что отдала подруга или родственница. Вроде бы даром досталось и вещица хорошая, наверно пригодится. И лежит она на полке уже несколько лет, ни разу так и выходя в свет. Или платье непонятного цвета, которое не идет ни подруге, ни вам. И даже соблазнительное платье, надетое лишь однажды на неудачное свидание, и хранится оно в комплекте с обувью, которая давно вышла из моды. Всему этому не место в вашей обновленной жизни.

Выкидываем потрепанную обувь

Примечательно, что при приеме на работу HR-специалисты в первую очередь обращают внимание на обувь и маникюр. При выборе обуви небрежность исключена. Неухоженные поношенные туфли со сбитым каблуком из некачественной кожи не оставят вам шансов на приятное впечатление.

Особое внимание уделяем очкам

Люди часто думают, что на них мало кто обращает внимание, но это не так. Если вы последний раз меняли свою оправу лет 10 назад, то она без сомнения выглядит неряшливо. Во-первых, все имеет свой срок, наверняка оправа и стекла уже поцарапаны, кое-где потерлись. И потом вы взрослеете, а оправа — нет. Так, создается впечатление, что вы не выходили из дома с начала нулевых.

Чтобы не ошибиться, выбирайте классическую оправу без излишеств и строгой формы и постарайтесь менять ее хотя бы раз в пару лет.

Правильно подбираем духи

Как говорила великая Коко Шанель: «Женщина должна благоухать духами и чистотой, без этого она неряшлива». Ухоженный и приятный аромат всегда производит впечатление о человеке.

Обращаем внимание на мелочи

На первый взгляд зацепка на свитере и грязная обувь не так заметны в общем образе, однако он состоит из мелочей, опрятность во всем соберет ваш образ воедино, подчеркнув ваш стиль и внимательное отношение к себе и своему внешнему виду.