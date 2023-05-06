Горожанам назвали самый востребованный сервис МосгорБТИ

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Самой популярной услугой в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) стало оформление единого документа поэтажного плана с экспликацией. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Чаще всего москвичи заказывали единый документ в клиентских центрах МосгорБТИ — почти семь тысяч раз, более шести тысяч — в офисах МФЦ. Еще пять тысяч запросов горожане подали онлайн на сайте организации и две тысячи — на портале mos.ru, — отметил он.

С началом работы нового сайта МосгорБТИ, который открылся в конце прошлого года, горожане отдают предпочтение цифровому формату, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также Гаман рассказал, что самым востребованным документом, который горожане заказывали в МосгорБТИ с начала года, стал поэтажный план и экспликация. При этом чаще всего в бюро обращаются физические лица, на втором месте — столичные компании и учреждения.

Накануне в МосгорБТИ начала функционировать услуга сопровождения сделки по приобретению или аренде имущества с торгов. Она будет востребована у тех, кто еще не принимал участия в подобных процедурах или не имеет возможности пройти все этапы торгов самостоятельно.