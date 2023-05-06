Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Горожанам назвали самый востребованный сервис МосгорБТИ

Лейла Алиева
Город
Горожанам назвали самый востребованный сервис МосгорБТИ
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Самой популярной услугой в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) стало оформление единого документа поэтажного плана с экспликацией. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Чаще всего москвичи заказывали единый документ в клиентских центрах МосгорБТИ — почти семь тысяч раз, более шести тысяч — в офисах МФЦ. Еще пять тысяч запросов горожане подали онлайн на сайте организации и две тысячи — на портале mos.ru, — отметил он.

С началом работы нового сайта МосгорБТИ, который открылся в конце прошлого года, горожане отдают предпочтение цифровому формату, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также Гаман рассказал, что самым востребованным документом, который горожане заказывали в МосгорБТИ с начала года, стал поэтажный план и экспликация. При этом чаще всего в бюро обращаются физические лица, на втором месте — столичные компании и учреждения.

Накануне в МосгорБТИ начала функционировать услуга сопровождения сделки по приобретению или аренде имущества с торгов. Она будет востребована у тех, кто еще не принимал участия в подобных процедурах или не имеет возможности пройти все этапы торгов самостоятельно.

Москва Документы Услуги
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте