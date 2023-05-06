Андрей Бочкарев: Отделка путевых стен началась на станции метро «Лианозово»

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Специалисты приступили к облицовке путевых стен на платформенном участке станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На платформенном участке приступили к отделке нижней части путевых стен гранитом Габбро, верхняя их часть будет облицована алюминиевыми панелями медного оттенка, — рассказал он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что дизайн-проект платформенного участка предусматривает оформление, где будут чередоваться элементы темно-серого и медного оттенков. Сейчас подходит к концу укладка пола на платформе светло-серым гранитом.

Глава города Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех» уже осенью. Участок длиной 5,8 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В его составе будут открыты три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».