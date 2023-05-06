«Нет серьезной проблемы»: нужно ли поднимать минимальный возраст для покупки крепкого алкоголя

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Министерство здравоохранения России рассматривает возможность ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 часов. Кроме того, ведомство предлагает повысить минимальный возраст для покупки крепкого алкоголя до 21 года. Об этом стало известно в субботу, 6 мая. Нужна ли подобная мера в России и к чему может привести ее внедрение, «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка ретейла Александр Анфиногенов.

По его мнению, увеличение минимального возраста сильно не повлияет на ситуацию с крепким алкоголем в стране.

— У нас нет такой серьезной социальной проблемы, что молодежь употребляет слишком много крепкого алкоголя (как это было, например, в девяностых). Сейчас есть много альтернатив: и слабый алкоголь, и винные напитки. Много денег из бюджета тратится на пропаганду здорового образа жизни, — объяснил эксперт.

Как отметил специалист, временные рамки на продажу крепкого алкоголя тоже сильно не повлияют на ситуацию. Те, кому нужен такой алкоголь, будут приобретать его заранее. Если людям понадобится купить крепкий напиток в запрещенный период, они найдут способ его купить, добавил Анфиногенов.

При этом ждать серьезного снижения потребления или различных побочных эффектов (например, увеличения количества контрабандного алкоголя) не стоит, уверен эксперт.

— Меньше пить у нас не будут, но и к росту количества нелегального алкоголя на рынке это вряд ли приведет. Там, где процветают самогоноварение и контрафакт, все останется по-прежнему. А в крупных городах будет тот же алкоголь, который начнут предварительно покупать спекулянты в дневное время и перепродавать его вечером. Страна, которые прошла алкогольный садизм Горбачева в 1980-е, и это тоже сможет пережить без вопросов, — уверен специалист.

По словам эксперта, качество крепкого алкоголя в самых разных ценовых сегментах в стране стало гораздо лучше. При этом проблема поставок контрафактной продукции все еще не решена полностью. Такими возможностями пользуются нечистые на руку производители и продавцы, их нужно быстрее перекрывать, резюмировал Анфиногенов.