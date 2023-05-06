Волонтеры активно консультируют москвичей по вопросам прохождения военной службы по контракту

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Столичные волонтеры активно помогают гражданам, которые интересуются прохождением военной службы по контракту. Об этом рассказали добровольцы, которые раздают буклеты у единого пункта отбора на контрактную службу.

— Подходят и спрашивают, но большинство уже заранее заинтересованных людей, допустим, не обладающие информацией о контрактной службе, подходят и задают вопросы куда им обратиться, что им нужно сделать, куда позвонить, — рассказал волонтер центра Максим Карев.

По словам еще одного волонтера Сергея Беликова, в основном добровольцы информируют население о возможности прохождения контрактной службы в рядах ВС РФ, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В городе также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.