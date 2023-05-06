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Появились первые кадры с места подрыва автомобиля Прилепина

Лейла Алиева
Происшествия
Появились первые кадры с места подрыва автомобиля Прилепина
Фото: Пресс-служба СК РФ

В Сети появились первые кадры с места подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

На снимках видно, что по территории разбросаны части автомобиля. Машина перевернулась на крышу, а ее переднюю часть оторвало. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, полиции и СК.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался утром в этот же день. Как утверждалось, взрывное устройство было установлено под днищем машины. При этом водитель писателя погиб.

В свою очередь Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. На место происшествия направлены следователи-криминалисты и сотрудники судебно-экспертного центра СК.

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